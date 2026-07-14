Eğitim Komisyonunda İstifa Gerginliği

KOMİSYONDA 'İSTİFA' TARTIŞMASI

Milletvekillerinin teklif üzerine değerlendirmeler yaptığı bölümde söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Komisyonun eğitim alanında yaşanan pek çok soruna rağmen işlevsiz hale getirildiğini belirtti. Koca, "Öğretmen arkadaşlarımız bu komisyon üyeleri olmak üzere TBMM'ye çağrıda bulunuyorlar. Öğretmenlerin esas gündemi, 'Taban maaş hakkıdır, mülakat mağduriyetinin giderilmesidir' diyorlar. ve onlar verilen sözlerin tutulmasını, komisyonun artık sorumluluk almasını, somut adım atılmasını, buranın bir çözüm mekanizmasına dönüşmesini talep ediyorlar. ve onca baskıya, şiddete ve zulme rağmen öğretmen arkadaşlarımız mesleklerinin itibarını gösteren bir yerden, 'Biz bunun için hazırız, her türlü katkı vermeye hazırız' diyorlar. Biz de öğretmen arkadaşlarımızın yanındayız. Öğretmenlerin özel okul patronlarının kulu, kölesi yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Mülakat mağduriyetinin de sistematik bir işkence olarak devam ettirilmesine izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu toplantıdan yani yıllar sonra toplandığı için talebimiz bu kanayan yara ile ilgili somut öneri, toplaşma tarihi çıkmak durumundadır. Bir öneride bulunmuyoruz, bu bir zorunluluktur. Tabii ki sizler bu görevi yapmak istemiyorsunuz, eğitimin, öğretmenlerin sorunlarına gülüp geçeceğinizi zannediyorsanız ve zaten komisyonu hiç toplamadınız, çalıştırmadınız bile o yüzden lütfen o koltuktan derhal istifanızı verin" ifadelerini kullandı.

'SENİN HADDİN DEĞİL'

DEM Partili Koca'nın sözlerine AK Parti sıralarından tepkiler gelirken AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise konuşma sırasında araya girerek, "Sizin bu komisyonda bu şekilde konuşmanız toplantının vahametini bozuyor. Başkanı istifaya çağırma hakkı sizde yok. Senin haddin değil. Bana haddimi bildirme hakkın da yok, yetkin de yok. Siz de haddinizi göreceksiniz" diye konuştu.

'KOMİSYON BAŞKANI BU KOMİSYONU KAFASINA GÖRE YÖNETEMEZ'

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise Komisyon Başkanı'nın toplantıyı iç tüzüğe göre yönetmesi gerektiğini belirterek, "Komisyon Başkanı bu komisyonu iç tüzüğe göre yönetecek, kafasına göre yönetemez. İç tüzüğe göre yönetecek, o kadar. Hiç öyle değil, 100 yıldır yanlış yapılıyor öyle mi?" dedi. Komisyon da yaşanan toplantının ardından toplantı maddeler üzerine yapılan görüşmelerle sürüyor.