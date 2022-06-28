Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu (2)

28.06.2022 23:38
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu (2)

Emekli aylığı alt sınırı, 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkartılıyor.

Emekli aylığı alt sınırı, 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkartılıyor.

TBMM Başkanlığına sunulan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek gösterge rakamlarını yeniden düzenliyor.

Birinci derece uzman erbaş ve birinci derece uzman jandarma için (3600) ek gösterge rakamı belirlendiğinden, bunların yararlanacakları ek gösterge rakamlarını sınırlayan hükümler kaldırılıyor, ek gösterge rakamları, derecelerine göre yeniden belirleniyor.

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanların, ilgili fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınacak.

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.

Teklifle, belediye başkanlarının makam/temsil ve görev tazminatlarından yararlanması sağlanacak.

Maddenin yürürlük tarihinden önce haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi subaylardan, öğretim üyesi olarak akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atanan ve emeklilik işlemleri sırasında yüksek olması nedeniyle rütbe ve derecelerine göre belirlenen ek gösterge rakamı yerine Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı ve dereceleri itibarıyla belirlenen ek gösterge rakamı esas alınanlara, Ek Gösterge Cetvelinde yapılan değişiklikten öncesi dönemde, ek gösterge farkına bağlı olarak yapılan fazla ödemelerin borcu çıkarılmayacak, çıkarılan borçlar terkin edilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanların ek göstergesi 400 puan ilave edilerek uygulanacak. Bu ilave puan, en yüksek devlet memuru aylığı veya diğer herhangi bir mali ve sosyal hakkın hesabında dikkate alınmayacak. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor.

Sigortacılık sektöründe uygulaması yaygınlaşan ve Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri de Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulamalarında, teminat olarak kabul edilecek.

Menkul mal satışlarına katılacakların vermeleri gereken teminatın türüne yönelik hükümlerin düzenlendiği madde de değişiklik yapan teklifle, para yerine teminat mektubu alınabilmesi hükmü revize edilerek Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine imkan sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirleyecek. Bakanlık, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini tespit etmeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

(Sürecek)

YORUMLAR
500
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Türk takımlarının CEV Kupası'ndaki rakipleri belli oldu Türk takımlarının CEV Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Kaynak: AA

Sigorta, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
22:13 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
22:08 Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ilk açıklama geldi
21:51 Madrid'deki 4'lü zirve sonrası liderler ortak bildiri imzaladı! İşte kararlar
21:46 Canlı yayında "İktidara yakın mısın?" sorusuna Arda Turan'dan cevap: Asla değilim
21:39 AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim
17:46 Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 23:47:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement