Ekrem İmamoğlu İçin Trabzon'da Yoğun Oy Kullanımı - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu İçin Trabzon'da Yoğun Oy Kullanımı

Ekrem İmamoğlu İçin Trabzon\'da Yoğun Oy Kullanımı

Trabzon'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için sandık başına gitti. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yapılan haksızlığa karşı birleşmenin önemine vurgu yaptı.

23.03.2025 14:33  Güncelleme: 14:44
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Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da vatandaşlar sandık başına gitti. Ortahisar Belediyesi Nikah Salonu önünde ve içinde kurulan sandıklarla vatandaşlar, Cumhurbaşkanı adaylığı için oy kullandı.

Tek aday olarak gözüken Ekrem İmamoğlu için oy kullanan partililerin seçime katılımı yoğun oldu. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da oyunu kullanarak, " Türkiye'miz buradan çok güzel, yepyeni bir başlangıç yapacak, yepyeni bir sayfa açacaktır" diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da oyunu kullandı. Sandığa attığı oy sonrası konuşan Kaya, "Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin tek umududur, hiçbir arkadaşımın, vatandaşımızın bu umuda zarar verecek bir harekette olmasını istemem. Sizler de görüyorsunuz, bakın bu kötülük bütün Trabzon'u, bütün Türkiye'yi birleştirdi. Burada şunu gözlemliyorum, uzun yıllar CHP içerisinde siyaset yapmış bir insanım, bütün partilileri hemen hemen tanırım ama her partiden, her görüşten binlerce vatandaşımız buraya geliyorsa eğer, umut buradadır. Herkes siyasi kimliğini bir kenara bırakarak yapılan bu haksızlığı protesto etmek niyetiyle, Ekrem İmamoğlu'na ve millet iradesine sahip çıkmak düşüncesiyle buraya geldi. Moralimizi bozmayacağız. Millet, Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlık etrafında birleşmiştir. Bu çok kıymetlidir. Buradan Türkiye'miz çok güzel, yepyeni bir başlangıç yapacak, yepyeni bir sayfa açacaktır. Türkiye'mizin yarınları adına çok umutluyum" dedi.

Oy verme işlemi devam ediyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu İçin Trabzon'da Yoğun Oy Kullanımı - Son Dakika

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