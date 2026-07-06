İmamoğlu'na sahte diploma davasında 5. duruşma - Son Dakika
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İmamoğlu'na sahte diploma davasında 5. duruşma

06.07.2026 10:01
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasından yargılandığı davada bugün Silivri'de 5. kez hakim karşısına çıkıyor. İddianamede 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Ayşe GÜREL/ -İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 5'inci kez hakim karşısına çıkıyor.

Duruşma İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no'lu duruşma salonunda görülecek. Geçtiğimiz celse İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararının kesinleşmesinin beklenilmesine karar verilmişti.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'na sahte diploma davasında 5. duruşma - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'na sahte diploma davasında 5. duruşma - Son Dakika
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