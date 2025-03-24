Elazığ Belediyesi'nde İşçilerin Maaşlarına Yüzde 45 Zam - Son Dakika
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Politika

Elazığ Belediyesi'nde İşçilerin Maaşlarına Yüzde 45 Zam

Elazığ Belediyesi\'nde İşçilerin Maaşlarına Yüzde 45 Zam

Elazığ Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına yapılan zam ile birlikte, ikinci yılda enflasyon oranında artış yapılacağı duyuruldu. Başkan Şahin Şerifoğulları, personelin maaşlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

24.03.2025 17:07  Güncelleme: 17:08
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Elazığ Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına taban yevmiye ve sosyal haklar dahil olmak üzere yüzde 45 oranında zam yapıldı.

İnsanı merkeze alan çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin dört bir yanını eser ve hizmetlerle donatmaya devam ederken, belediye bünyesinde görev yapan personeli de unutmuyor. Bu çerçevede Başkan Şahin Şerifoğulları ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi protokolü ile Elazığ Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına, yüzde 45 oranında zam yapıldı. Maaş zam protokolüne göre ikinci yılda ise kadrolu işçilerin maaşına enflasyon oranında zam yapılacağı bildirildi.

Elazığ'a hizmet noktasında birlikte mesai harcadıkları personelleri enflasyona karşı ezdirmediklerini dile getiren Başkan Şerifoğulları, "Göreve geldiğimiz günden itibaren aziz şehrimizde eser ve hizmet belediyeciliği ile çalışmalarımızı sürdürürken, birlikte yol aldığımız kıymetli personellerimizin maaşlarını da iyileştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda kadrolu işçilerimizin maaşlarına ilk yıl yüzde 45, ikinci yıl ise enflasyon oranında zam yapma kararı aldık. Personelimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Arpa ise her zaman yanlarında olan ve destek veren Başkan Şerifoğulları'na teşekkür ederek yapılan zammın işçilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Elazığ Belediyesi'nde İşçilerin Maaşlarına Yüzde 45 Zam - Son Dakika

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