Elazığ'da Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz' - Son Dakika
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Politika

Elazığ'da Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz'

Elazığ\'da Sağlık Bakanı Memişoğlu: \'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz\'

Elazığ'da 3 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz' dedi.

10.08.2024 12:07  Güncelleme: 12:11
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Elazığ'da 3 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu, saban saatlerinde Elazığ'a geldi. İlk olarak Elazığ Valiliğini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, daha sonra Elazığ Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, ardından 3 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, "Burası ücretsiz olarak birçok hizmetin alındığı, aynı zamanda danışıldığı ve hayatta bedenimizin korunması için olacak tüm ilgililerin olduğu yerdir. Bugün baktığımız zaman toplumuzun en büyük 3 temel riski var. Bunlardan birisi kilo, obezite, yanlış beslenme. Özellikle çocuklarda baktığınız zaman covid salgınından sonra maalesef kilo oranları yükselmiş durumda. Bu yaşlanınca kalp, eklem, dolaşım sistemi hastalıklarına sebep olacak. Onun için kilo, daha çocukluk zamanından itibaren korunması gereken, düzgün ve doğru beslenmenin öğretileceği yerler burasıdır. İkincisi, hareketsizliktir. Burada fizyoterapistlerimizle, diyetisyenimizle, danışmanlarımızla toplumumuzun nasıl hareket edeceğini, besleneceğini ücretsiz insanlarımıza anlatacağımız hizmet alanlarımızdır. 3'üncü en büyük riskimiz ise bağımlılıktır. Bu bağımlılıkla beraber kötü yaşam tarzı. Sigara ve internet bağımlılığı, bunun sosyal yaşama etkilerini önleyici anlamda burası esasında sağlık üssümüzdür. Burada psikoloğumuz, sosyal çalışmacımız, çocuk gelişimci var. En önemlisi de 40 yaşından büyük insanlarımızın varsa meme ve rahim kanserinin ücretsiz taramasının, şüphesi varsa hastaneye yönlendirmesinin en önemli yeri burasıdır. Sağlıklı Hayat Merkezleri, bu hizmetleri mahallesinde hizmete sunan en önemli araçtır. Şu anda biz bunun 4'üncüsünü açıyoruz. Birçok şehrimizde hizmete devam ediyorlar. Biz sağlık hizmetleri olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Bunu ücretsiz her yerde yapabiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz" diye konuştu.

Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, açılışın ardından sağlık çalışanlarını ziyaret edip merkezi gezdi.

Bakan Memişoğlu'na, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile kurum müdürleri eşlik etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Elazığ'da Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz' - Son Dakika

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