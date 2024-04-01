Elazığ\'ın tek kadın muhtarı Seda Gündoğan, güven tazeledi

Elazığ merkezin tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, seçimde kadının gücünü ortaya koydu. 2019 yerel seçimlerinde en yakın rakibine 16 fark atarak kazanan Gündoğan bu seçimde 142 fark atarak güven tazeledi.
Merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde yaşayan Seda Gündoğan (33), 2019 yerel seçimlerinde 2 erkek rakibini devirerek muhtar seçilmişti. En yakın rakibi olan 10 yıllık eski muhtara 16 fark atarak Elazığ'ın merkezin en genç ve tek kadın muhtar olan Gündoğan 5 yılda farkını ortaya koydu. "Kız çocuğusun yapamazsın" diyenlere karşısında en güzel şekilde görevini sürdüren ve mahallesine birçok hizmeti getiren Gündoğan, 31 Mart yerel seçimlerine de adaylığını koydu. Karşısına bir rakip çıkan Gündoğan, 368 seçmenin 241'inin oyunu alarak rakibine 142 fark attı. Merkezin tek kadın muhtarı olma unvanını da elinde tutan Gündoğan, asıl kazananın Sugözü Mahallesi olduğunu söyledi.
"Gerçekten mahalleye bir şeyler yapmışım, insanlara o güveni vermişim"
Seda Gündoğan, "Dün bir seçimi geride bıraktık, tekrardan kazandım. 368 seçmenimiz vardı, bunun 241 oyunu aldım. 142 oy farkıyla muhtarlığı yeniden kazandım. Önceki seçimde 16 oy farkıyla muhtarlığı kazanmıştım. Bu seçim çok daha farklı oldu ve önceki seçimdeki oyuma göre hemen hemen 10 kat bir oy aldım. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki gerçekten mahalleye bir şeyler yapmışım, insanlara o güveni vermişim. Kazandım o ayrı bir duygu ama böyle bir oy farkının olması daha bambaşka" dedi.
"Kız çocuğu olarak neler yapabileceğimi, kadının gücünü gösterdim"
Kendisini destekleyen, desteklemeyen tüm mahalle sakinleri için canla başla çalışmalarını sürdüreceğini dile getiren Gündoğan, "Bunu yaptığım hizmetlere borçluyum. Muhtar adayıyken vaatlerimizle değil yaptıklarımızla adayız, diyordum. Ben yaptıklarımla aday oldum zaten yapamasaydım aday olmayacaktım. Başarılı oldum devam ettim ama daha yapacak çok işimiz var. Onları da bu dönem hep birlikte yapacağız. Artık yapamazsın diyenler yok ama bir önceki seçimde kız çocuğu olarak yapamazsın demişlerdi. Kız çocuğu olarak neler yapabileceğimi, kadının gücünü gösterdim. Zaten herkes kadının gücünü gördüğü için bu oylar arttı. Biz bir seçim kazandık aslında kazanan ben değilim. Burada kazanan Seda Gündoğan değil, kazanan Sugözü Mahallesi'dir. Ben bunu tek başıma kazanmadım, bu zafer hepimizin zaferi. O yüzden ben buradan mahalle sakinlerime tekrardan çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ
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