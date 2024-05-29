Emekli askerlere hapis cezası getiren madde kanun teklifinden çıkarıldı

Politika

Televizyonlarda değerlendirme yapan emekli askerlere hapis cezası getiren madde, TSK personeline ilişkin kanun teklifinden çıkarıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Düzenlemede emekli askerlere basın yayın organlarına çıkarak yaptıkları değerlendirmeler nedeniyle altı aydan üç yıla kadar hapis cezası getiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı. - ANKARA