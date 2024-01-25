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Emekli aylıkları ve zam oranı kabul edildi - Son Dakika
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Emekli aylıkları ve zam oranı kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 10 bin TL olacak ve zam oranı yüzde 49.25 olarak güncellenecek.

Emekli aylıkları ve zam oranı kabul edildi
25.01.2024 - 00:42,
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Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.

En düşük emekli aylığı 10 bin TL olacak. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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