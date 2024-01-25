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Emeklilere maaş düzenlemesi yasalaştı - Son Dakika
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Emeklilere maaş düzenlemesi yasalaştı

TBMM Genel Kurulu, emeklilere maaşlarına yönelik düzenlemeyi içeren teklifi kabul ederek yasalaştı. Teklife göre, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek ve emekli maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. Ayrıca, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek ve istihdam teşvikleri 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

Emeklilere maaş düzenlemesi yasalaştı
25.01.2024 - 20:53,
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Emeklilere maaşlarına yönelik düzenlemeyi içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda İşsizlik Sigortası ve bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından teklif kabul edilerek yasalaştı.

Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. İşverene asgari ücret desteği 2024'te aylık 700 lira olarak uygulanacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 49.25 olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Aralık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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