Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Politika

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, saha çalışmaları çerçevesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Buluşmada, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Koca, hali hazırda gerçekleştirilen ve ilerleyen süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Halkın taleplerini önemsediklerini belirten Başkan Koca, katılımcı bir yaklaşımla, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak belediye hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunmanın önemine dikkat çekti. - KÜTAHYA