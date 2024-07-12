Emet Belediyesi İşçilerinin Bir Yıllık Maaşları Hesaplarına Yatırıldı - Son Dakika
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Politika

Emet Belediyesi İşçilerinin Bir Yıllık Maaşları Hesaplarına Yatırıldı

Emet Belediyesi İşçilerinin Bir Yıllık Maaşları Hesaplarına Yatırıldı

Yaklaşık bir yıldır tam maaş alamayan Emet Belediyesi işçilerinin, 2024 Temmuz ayı maaşlarının tam olarak hesaplarına yatırıldığı bildirildi. Emet Belediyesi'nde yaşanan mali kriz nedeniyle işçiler uzun süredir eksik maaş alıyor ve haklarını alamıyordu. Belediye Başkanı Mustafa Koca, işçilerin alacaklarını ödemek için mali disiplin sağladıklarını ve kaynak arayışlarının devam ettiğini belirtti.

12.07.2024 14:17  Güncelleme: 14:18
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Yaklaşık bir yıldır tam maaş alamayan Emet Belediyesi işçilerinin, 2024 Temmuz ayı maaşlarının tam olarak hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

Emet Belediyesinde 2023 yılı Temmuz ayında başlayan mali kriz, işçilerin belini bükmüştü. İşçiler yaklaşık bir yıldır eksik maaş alırken, ikramiye ve benzeri haklarını da alamıyorlardı. Kaynak arayışlarının sürdüğünü belirten Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ay işçilerimizin alın teri olan maaşları hesaplarına tam olarak yatırıldı. Yaklaşık bir senedir mağdur olan işçilerimizin içeride kalan alacaklarını ödemek için mali disiplin sağladık ve kaynak arayışımız devam ediyor. İşçimiz sıcak soğuk demeden gece gündüz alın teri döküyor. Bizler burada oldukça elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"Boyumuzu aşan borçla karşı karşıyayız"

Belediyenin bütçesini oldukça aşan mali yükle karşılaştıklarını belirten Başkan Koca," Göreve geldiğimiz günden beri boyumuzu aşan borçla karşı karşıyayız, bunun üstesinden gelmek zor ama Allah'ın izniyle başaracağız. Hiçbir çalışanın emeğini boşa çıkarmayacağız" diye konuştu.

Emet belediyesinde çalışan 140 işçinin maaş, ikramiye ve benzer alacaklarının toplam 13-14 milyon arasında olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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