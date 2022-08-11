Emet'e sağlıklı içme suyu temini için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Emet'e sağlıklı içme suyu temini için çalışmalar başladı

11.08.2022 11:09
Emet'e sağlıklı içme suyu temini için çalışmalar başladı

Emet Belediyesince Sorgun Göledinden ilçeye sağlıklı içme suyu temini için yüklenici firma tarafından isale hattı yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Emet Belediyesince Sorgun Göledinden ilçeye sağlıklı içme suyu temini için yüklenici firma tarafından isale hattı yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

13 kilometre nakil hattı ara bağlantılarla 16 kilometrelik çelik boru hattı döşenecek güzergahta toprak yol yapım çalışmaları da sürüyor. Ayrıca isale hattı için gerekli çelik borular ilçeye gelirken, boruların uzun yıllar dayanması adına katodik koruma sistemi de uygulanıyor. Şehir merkezinde 800'lük ve bin 500'lük su deposu yapım çalışmaları sürerken, çalışmalarda sona doğru orman bölgesindeki 400'lük su deposu yıkılıp yerine 800'lük su deposu yapılacak.

Katodik çelik isale hattı yapımı için çelik boruların ilçeye gelişi ve çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan çalışmalar hakkında bilgi verirken, hedeflerinin 2023 Mayıs ayında içme suyu çalışmalarının tamamlanması olduğunu ifade etti.

"Emet alt yapısı tamamen modernize edilecek"

Başkan Doğan;" Emet alt yapısını tamamen modernize edecek çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Yüklenici firmamız Emet göledinden ilçeye getirilecek içme suyu isale hattı çalışmalarına başladı. Bu arada yaşanan su sıkıntılarını gidermek adına ekiplerimizle çeşitli kaynaklardan depolarımıza kaynak aktarımları yaparak çalışmaları sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle 2023 Mayıs ayı sonuna kadar Emet Göledinden içme suyumuz merkezdeki yapımı süren depolarımıza girerek, modernize edilmiş içme suyu hattımız ile evlerimize verilecek. Dua ve desteklerinizle bu işi en kısa sürede tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışılıyor "dedi.

Firmanın çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüğünü AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner," İnşallah kazasız belasız sağlıklı dağ suyunu ilçe halkımızın hizmetine sunacağız. Firmamıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Emet alt yapı modernizasyonu çerçevesinde Emet göledinden isale hattı ile ilçeye su getirme, Emet göledi mevkiine arıtma tesisi yapımı, Merkezde biri bin 500 metreküplük 2 tanesi 800'er metreküplük 2 depo yapımı toplamda 68 bin 853 metre içme suyu boru hattı, 56 bin 822 metre kanalizasyon, 3 bin 508 metre yağmur suyu kanalları yapımları da gerçekleştirilecek. Ayrıca yapılacak bir ihaleyle Hamam ayağına Atık su arıtma tesisi yapılacak.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Cumhurbaşkanlığı ile yaptıkları girişimler sonucu 20 milyon TL hibe desteği sağladıklarını, yapım işinin önümüzdeki günlerde ayır ihaleye çıkacağını ifade etti.

"Emet göledi hem Emet'e, hem de tarıma can suyu olacak"

Emet göledinin hem Emet'e, hem de tarıma can suyu olacağını söyleyen Doğan," Tamamlanan Emet barajının temelden yüksekliği 30,5 metre ve 1,70 milyon metreküp su biriktirme kapasitesi ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte tarımsal üretimin arttırılması, tarıma dayalı sanayinin de gelişerek bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı öngörülüyor. Bu nedenlerle tarımsal sulama imkanlarının arttırılması bölge için büyük önem arz ediyor. Emet Barajının Sulama şebekesinin de tamamlaması ile (2018 fiyatları ile) ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 375 bin 440 lira katkı hedeflenmektedir. Gölet ile bin 30 dekar tarım arazisi sulanacak. Ayrıca yıllarca arsenikli su sıkıntısı yaşanan ilçede Emet göledinden temin edilecek su ile halk sağlıklı içme suyuna kavuşacak" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Emet'e sağlıklı içme suyu temini için çalışmalar başladı - Son Dakika

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