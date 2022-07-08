Belediyece hazırlanan Kurban Bayramı çantasında, çöp poşeti yanı sıra kahve, çocuklar için şekerde bulunuyor. Çantada ayrıca Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan imzası ile ilçede alt yapı çalışmalarında şu ana kadar yapılanlar hakkında bilgilendirmenin yanında, alt yapı çalışmalarında sıkıntı yaşanmaması adına teknik ekiplerin uyarı ve önerilerini içeren bilgilendirme broşürleri de dağıtılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Emet, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Emet Belediyesinden vatandaşlara Kurban Bayramı çantası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.