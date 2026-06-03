Emniyet Teşkilatı\'na Yeni Düzenlemeler

Emniyet Teşkilatı, vergi ve basına yönelik düzenleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Ak Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Emniyet Teşkilatı, vergi ve basına yönelik düzenleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmek için toplandı.

Komisyon'da konuşan teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, "Elbette demokrasilerde farklı siyasi görüşler olacaktır, siyasi rekabet olacaktır, muhalefet eleştirilerini dile getirecektir ancak milletimiz de şunu açık şekilde görmektedir ki Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey, yönetimde istikrar ve milletini yücelten güçlü devlet kapasitesidir. Bugün bazı partilerin kendi iç gündemlerine yoğunlaştığı, kucaklaşma, bölünme, ayrışma, arınma, temizleme kavramları çerçevesinde kendi iç tartışmalarıyla milletin gündeminden daha da koptuğu bir dönemde Cumhur İttifakı ve Ak Parti olarak bizler, enerjimizi, emeğimizi, birikimimizi, milletimizin sorunlarına, beklentilerine, ekonomiye, yatırıma, üretime ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine adamaya devam ediyoruz. Biz siyaset kurumunu polemik üretme alanı olarak değil, sorun çözme mekanizması olarak görüyoruz. AK Parti olarak çeyrek asra yakın süredir siyaset anlayışımızı bu temel üzerine inşa ettik, her zaman vatandaşımızın gündemini kendi gündemimiz olarak gördük, sahadan gelen talepleri dinledik, her zaman uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmeye çalıştık ve devletimizi güçlendirecek, milleti, memleketi yüceltecek adımlar atmaya gayret ettik. Bugün görüşmekte olduğumuz kanun teklifi de bu anlayışın bir ürünüdür" dedi.

"Amir rütbelerinde kullanılan oranları güncelleyerek üst rütbelere geçişlerde ortaya çıkan kadro daralmalarını azaltıyoruz"

Emniyet teşkilatından gelen talepleri dikkate alarak ülkenin güvenliği için görev yapan Emniyet mensuplarının kariyer planlamalarını etkileyen bazı yapısal sorunların bulunduğunu söyleyen Yeğin, "Özellikle son yıllarda ortaya çıkan personel sayısı nedeniyle üst rütbelere geçişlerde belirli kademelerde ciddi yığılmalar oluştuğu, liyakat ve hizmet süresi bakımından terfi hak etse de personelin kadro sınırlamaları nedeniyle beklemek zorunda kaldığı görülmüştür. Kamu yönetiminde motivasyon önemlidir. Kurumların başarısını yalnızca fiziki imkanlarla değil, insan kaynağı niteliği ve motivasyonuyla da doğrudan ilişkilidir. Bu doğrultuda amir rütbelerinde kullanılan oranları güncelleyerek üst rütbelere geçişlerde ortaya çıkan kadro daralmalarını azaltıyor, kariyer planlamasını daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyoruz. Bunun yanında, geçmişte sağlık şartlarına ilişkin yargı süreçleri nedeniyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalan ve herhangi bir kusuru bulunmayan personelin yaşadığı mağduriyetleri giderecek hakkaniyet temelli bir düzenlemeyi de hayata geçiriyoruz. Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak engelli ve yaşlı bireylerimize yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin kapasitesini artıracak bir düzenleme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnternet haber sitelerinin resmi ilan sistemindeki yerini daha açık ve öngörülebilir çerçeveye taşıyoruz"

Teklifte basın ve medya alanında Anayasa Mahkemesi kararlarının ortaya koyduğu ihtiyaçları karşılayan düzenlemelere de yer verdiklerini ifade eden Yeğin, "İnternet haber sitelerinin resmi ilan sistemindeki yerini daha açık ve öngörülebilir bir hukuki zemine kavuşturuyor, basın-yayın ilkeleriyle yaptırım sistemini kanuni çerçeveye taşıyoruz. Böylece hem ifade ve basın özgürlüğünün hukuki güvencelerini koruyor hem de kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin sistemi daha belirli ve öngörülebilir bir hale getiriyoruz. Vergi güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla lisansa tabi akaryakıt sektörlerinde teminat mekanizmasını daha etkin hale getiriyoruz. Vergi kayıp ve kaçak riski yüksek alanlarda mükelleflerin faaliyetlerini kesintiye uğratmadan, kamu alacağının daha etkin şekilde güvence altına alınmasını sağlayarak risk odaklı bir denetim yaklaşımını benimsiyoruz. Teklifimiz, aynı zamanda, kurumlarımızın hukuki altyapısını güçlendiren hükümler de içermektedir. Merkez Bankası personeline ilişkin disiplin hükümlerini kanuni zemine taşıyor, yüksek yargı kararlarının ortaya çıkardığı hukuki boşlukları gideriyor ve kurumlarımızın daha sağlam bir hukuki çerçevede faaliyet göstermesini sağlıyoruz" diye konuştu. - ANKARA