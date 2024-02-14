Endonezya'da halk genel seçimler için sandık başına gitti.
Endonezya'da halk, devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel temsilcileri belirlemek üzere oy kullandı. Oy verme işleminin yerel saatle 07.00'de başladığı ülkede sandıklar 13.00'de kapandı. Kayıtlı 205 milyon seçmen, 20 bin kamu görevlisini belirlemek üzere yaklaşık 820 bin merkezde oy verdi.
Ülkede 18 siyasi partiden yaklaşık 10 bin aday, 580 sandalyeli ulusal meclis için yarışıyor. Seçimlerde iki kez devlet başkanı olarak görev yapan Joko Widodo'nun yerine geçmek için ise 3 aday yarışıyor. Mevcut Savunma Bakanı 72 yaşındaki Prabowo Subianto ile iki eski vali 54 yaşındaki Anies Baswedan ve 55 yaşındaki Ganjar Pranowo'nun yarıştığı seçimde herhangi bir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda seçim ikinci tura kalacak.
Endonezya'da partilerin listelerinde her üç pozisyonda en az bir kadın adayın bulunması gerekiyor ve partilerin ulusal mecliste temsil edilebilmeleri için ülke genelinde en az yüzde 4 oranında oy almaları gerekiyor.
Yaklaşık 270 milyon nüfuslu ülkede bu yıl düzenlenen seçimlerde kayıtlı seçmenin yüzde 52'sinin 40 yaşın altında, bunlardan üçte birinin ise 30 yaşın altında olduğu açıklandı. Polis ve askerin oy kullanmasının yasak olduğu Endonezya'da, 17 yaş ve üzeri ülke vatandaşları oy kullanabiliyor.
İlk sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. - JAKARTA
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