Bakan Dönmez'den Başkan Güler'e ziyaret - Son Dakika
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Bakan Dönmez'den Başkan Güler'e ziyaret

26.08.2022 12:40
Bakan Dönmez'den Başkan Güler'e ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ziyarette bulundu.

Beraberinde AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Bakan Dönmez, protokol tarafından karşılandı. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından denizcilik faaliyetlerinin arttırılmasını desteklemek amacı ile imal edilen sürat ve kayık türü tekneler ile güneş enerjisi ile çalışan şarjlı bank ve diğer projeleri inceledi.

Bakan Dönmez şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Fatih Dönmez, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Dönmez'den Başkan Güler'e ziyaret - Son Dakika

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