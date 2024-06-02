Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalyesiyle Oy Kullandı

Politika

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçiminde bir vatandaş tekerlekli sandalyesi ile panelvan bagajında oy kullanacağı okula geldi.

Beldede 3 okulda 16 sandıkta oy verme işlemi sürüyor.

Yaklaşık 5 yıl önce felç geçiren Sezer Akyol (55) yakınlarının yardımı ile tekerlekli sandalyesi ile panelvanın bagajında Büyükkarıştıran İlkokuluna getirildi.

Akyol, geldiği okul bahçesinde görevlilerin yardımı ile araçtan indirilerek, oy kullanacağı salona götürüldü.

Oyunu kullanan Akyol, görevlilere teşekkür etti.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.