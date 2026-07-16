Engelli Vatandaşlar İçin Yeni Merkez Açıldı - Son Dakika
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Engelli Vatandaşlar İçin Yeni Merkez Açıldı

Engelli Vatandaşlar İçin Yeni Merkez Açıldı
16.07.2026 19:51
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Bakan Göktaş, Konya'da açılan Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ni tanıttı, ücretsiz hizmetler sundu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün halihazırda, Bakanlığımıza bağlı 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde, engelli vatandaşımıza ve ailelerine tamamen ücretsiz hizmet sunuyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün baba ocağı Konya'ya geldi. İlk olarak Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Göktaş, Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkezin 10 bin 544 metrekare alan üzerine inşa edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu merkezde; eğitimden sanata, spordan mesleki gelişime kadar her alanda özel gereksinimli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak, onların kabiliyetlerini açığa çıkaracak bir sistem inşa ettik. Güncel yatırım değeriyle 300 milyon liraya mal olan bu tesisimizde; kütüphane, bilim ve sanat atölyeleri, müzik ve dans salonları, spor alanları, özel eğitim merkezleri, fizyoterapi ve terapi odaları, duyu bütünleme ve gözlem birimleri gibi birçok bölüm yer alıyor. Kısacası bu merkez 'Engelleri bir bir aşmanın sembolü' oldu."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşmasında, açılışı yapılan merkezin engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artıracağını belirterek, "Bu bina, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artıracak güvenli bir yaşam alanı imkanı sunacak. Bu çatı, ailelerimizin yaşamını kolaylaştıracak güçlü bir destek mekanizması oluşturacak. Bu vesileyle, böylesi değerli bir hizmetin engelli kardeşlerimize, kıymetli ailelerimize, Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Göktaş, bakanlık olarak Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Bugün halihazırda, Bakanlığımıza bağlı 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde, engelli vatandaşımıza ve ailelerine tamamen ücretsiz hizmet sunuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki; bir çocuğun hayatının temeli, 0-8 yaş arasında atılır. Bu dönemde sunulan doğru destek, doğru yönlendirme ve zamanında yapılan doğru müdahale; yalnızca çocuklarımızın bugününü değil, bütün hayatını değiştirebilir. İşte bu anlayışla Bakanlık olarak, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemimizi hayata geçirdik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez, sistemimizin 6'ncı pilot uygulama merkezi olarak önemli bir sorumluluk üstleniyor. Burada gelişimsel riski bulunan ya da engelli 0-8 yaş arasındaki evlatlarımız, aileleriyle birlikte, erken müdahale alanında uzman ekiplerimiz tarafından bütüncül bir yaklaşımla desteklenecek. Çünkü biliyoruz ki, bir çocuğun hayatına zamanında dokunmak; sadece gelişimini desteklemek değil, ailesine umut olmak, geleceğine güç katmaktır. İnanıyorum ki burada elde edeceğimiz tecrübeler, yalnızca Konya'ya değil, ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşacak güçlü bir modelin temelini oluşturacaktır." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Sağlık, Konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Engelli Vatandaşlar İçin Yeni Merkez Açıldı - Son Dakika

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