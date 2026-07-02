Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Başladı

02.07.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Işıkhan, engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvurularının 10 Temmuz'a kadar açık olduğunu duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği için 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İŞKUR aracılığıyla sağladığımız engelli ve eski hükümlü hibe desteğine mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün, bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için İŞKUR yanında."

Başvuru için son tarihin 10 Temmuz olduğunu belirten Işıkhan, detaylı bilgiye "iskur.gov.tr" ve "http://engelsiz.iskur.gov.tr" internet sitelerinden erişilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Hibe Desteği, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Emine Erdoğan’dan “koruyucu aile“ vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
MR’a giren Talisca’nın son durumu belli oldu MR'a giren Talisca'nın son durumu belli oldu

11:58
Meclis’te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
11:00
Gözler enflasyon rakamlarında İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
10:36
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı
09:39
Rusya Kiev’i vurdu 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 12:11:20. #7.13#
SON DAKİKA: Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.