Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği

Eskişehir'de AK Parti Alpu İlçe Başkanlığı mensupları ilçedeki engelli vatandaşların taleplerini dinleyip tekerlekli sandalye desteği sağladı.

AK Parti Alpu İlçe Başkanlığı'nın saha çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede; Sosyal Politikalar Engelli Koordinasyon Birimi Başkanı Soner Çoban, Alpu İlçe Başkanı Sabri Var ve teşkilat mensupları ilçedeki engelli vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ayrıca, tekerlekli sandalye hususunda vatandaşlara destekte bulunuldu. - ESKİŞEHİR