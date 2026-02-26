Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği - Son Dakika
Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği

26.02.2026 11:02
440 projeye 232 milyon lira hibe ile engelli ve eski hükümlülerin istihdamı destekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik 440 projeye 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlülerin istihdamını kararlılıkla güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yetkili komisyonlar tarafından değerlendirilen 629 projeden 440'ının kabul edildiğini ve bu projelere 231 milyon 831 bin 279 lira hibe desteği sağlandığını ifade eden Işıkhan, 213 engelli kendi işini kurma projesine 121 milyon 312 bin 947, 220 eski hükümlü kendi işini kurma projesine 102 milyon 840 bin 521, 6 mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon projesine 4 milyon 506 bin 931, bir korumalı iş yeri projesine 3 milyon 170 bin 880 lira destek sağlandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Işıkhan, "Sosyal devlet anlayışımız ile vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına, üretime katılımını kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

