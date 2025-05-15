Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) engellilerin sorunlarının araştırılması için Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulu'nda engellilerin sorunlarına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulması görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin sonunda engellilerin sorunlarının araştırılması amacıyla komisyon kurulması kabul edildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Engellilerin Sorunları İçin Komisyon Kuruldu - Son Dakika
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