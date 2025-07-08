Engellilerin Sorunlarına Çözüm Arayışı - Son Dakika
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Politika

Engellilerin Sorunlarına Çözüm Arayışı

Engellilerin Sorunlarına Çözüm Arayışı
08.07.2025 18:18
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Kasapoğlu, engellilerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek için kapsamlı bir çalışma planı yapacak.

TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kültürel hayattan dijital dönüşüme, kamusal hizmetlerden istihdama, sivil topluma kadar tüm alanları kapsayacak bir çalışma planını birlikte ortaya koyacağız, hiçbir boşluk bırakmayacağız." dedi.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun çalışma usul ve esaslarının yanı sıra çalışma takvimi belirlendi.

Kasapoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, engelli konusunun devlet ve millet için ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Toplumu ayakta tutan en güçlü yapı taşlarından birinin dezavantajlı bireylere gösterilen ilgi ve dezavantajlı bireyler için ortaya konulan hayat şartları olduğunu söyleyen Kasapoğlu, toplumun kapsayıcılığı açısından engellilerin karşılaştığı zorlukların önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

Komisyonun, milletin ve Meclis'in ortak vicdanını temsil edeceğini belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir bilinç hareketi olacak bu komisyon ve bu bilincin geliştirilmesi, güçlendirilmesi hepimiz için önemli bir hedef olacak. Farklılığı pekiştirmek, mevcut duyarlılığı büyütmek, yaymak ve kökleştirmek. Tabii ki her şey yasal düzenlemeyle olmuyor, bir genelgeyle gerçekleşemeyebiliyor, bir afişle derinleşemeyebiliyor. Bilinç, çok katmanlı bir gayretin sonucu çok uzun ve güçlü bir yürüyüşü gerektiriyor. Bu nedenle bu bilinci büyütecek kültür politikalarında, eğitim sisteminde adımlar atmamız gerekecek. Dijital içerikler, çocuk yayınları, gençlik dizileri bu bilincin kalıcı olması noktasında bize katkı sağlayacak."

Komisyon çalışmalarını siyaset üstü bir anlayışla yürüteceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Kültürel hayattan dijital dönüşüme, kamusal hizmetlerden istihdama, sivil topluma kadar tüm alanları kapsayacak bir çalışma planını birlikte ortaya koyacağız, hiçbir boşluk bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Daha sonra komisyon üyeleri, engellilerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, önerilerini dile getirdi.

Komisyon Başkanı Kasapoğlu, üyelerden Meclis tatile girdiğinde, kendi illerinde bu konuda bireysel çalışma yapmalarını istedi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Yaşam, Son Dakika

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