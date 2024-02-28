Erbaa Belediyesi Erek Caddesi\'nde Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

Politika

Erbaa Belediyesi tarafından Erek Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Erbaa Belediyesi tarafından şehrin en işlek caddelerinden biri olan Erek Caddesinde yenileme çalışması başlatıldı. Kaldırımları, yolu, aydınlatmaları, orta refüjü ve kavşakları düzenlenen caddedeki çalışmalar sıcak asfaltın da serilmesiyle birlikte tamamlandı.

Şehrin en önemli arterlerinden birini daha yenilediklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Erek Caddesi şehrimizin en işlek noktalarından biriydi. Burası için hazırladığımız projemize Ocak ayı itibariyle başlamıştık. Planlarımız içinde kaldırımların, yolun, aydınlatmaların, orta refüjün ve kavşakların düzenlenmesi yer alıyordu. Hızlı ve özverili şekilde çalışarak çalışmalarımızı tamamladık. Yeni görünümüyle, birlikte Erek Caddemiz hem esnaflarımız için hem de vatandaşlarımız için nezih ve güzel bir görünüme kavuştu. Erek Caddemizin esnaflarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - TOKAT