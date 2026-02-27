Erbakan 15. Yıldönümünde Anıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik sabrın ve demokratik mücadele anlayışının müstesna örneklerinden merhum Necmettin Erbakan, siyasi yaşamı boyunca şiddeti kategorik olarak reddeden, vakur ve kararlı duruşuyla demokrasi dışı yöntemlere başvurulmaması gerektiğini vurgulayan, siyaseti toplumsal sorunların çözümünde meşru ve asli bir zemin olarak ortaya koyan ve tüm bu yönleriyle siyasal hayatımızda kalıcı izler bırakan bir liderlik sergilemiştir. Saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."