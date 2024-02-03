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Erbakan: Milletimiz Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmemizi istiyor - Son Dakika
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Politika

Erbakan: Milletimiz Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmemizi istiyor

Erbakan: Milletimiz Cumhur İttifakı\'ndan vazgeçmemizi istiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 14 Mayıs 2023 Seçimi'nde milletin beklentisini dikkate alarak Cumhur İttifakı'na katıldıklarını ancak bu seçimde milletin ittifaktan vazgeçmelerini istediğini ve teşkilatların da bu isteği desteklediğini belirtti.

03.02.2024 14:45
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "14 Mayıs 2023 Seçimi'nde milletimizin bizden beklentisini dikkate alarak Cumhur İttifakı'nın içinde yer almıştık. Ancak bu seçimde milletimiz bizden bir ittifakın yerinde almamızı istemiyor. Bir başka sebep de teşkilatlarımız bu ittifakın içinde yer almamızı istemiyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erbakan: Milletimiz Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmemizi istiyor - Son Dakika
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