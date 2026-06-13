Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 39'uncu yılında Cemil Meriç'i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Müellifi olduğu eserlerle, edebiyatımıza kazandırdığı tercümelerle, ilim ve düşünce dünyamıza yaptığı eşsiz katkılarla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının 39'uncu yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.