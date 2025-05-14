Erdoğan'dan belediye statülerinde değişiklik sinyali! Kayyum istisna hale gelecek - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan belediye statülerinde değişiklik sinyali! Kayyum istisna hale gelecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında belediyelerin statüleriyle ilgili değişiklik sinyali verdi. Erdoğan, "Belediyeler meselesinin konuşulup yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz olmuştur. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Belediyelerdeki kayyum uygulamasını yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz" dedi.

14.05.2025 13:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında belediyelerin statüleriyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Belediyelerin yeni bir düzene kavuşturulması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Belediyeler meselesinin konuşulup yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz olmuştur. Karşılaşılan sorunların başında merkeze uzak ilçeler meselesi yer alıyor. Koordine etmek elbette kolay değil. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Yetki karmaşası bazen çatışma noktasına kadar gelebiliyor. Mahalleye dönüşen köylerde sıkıntılar yaşanmaktadır. Büyükşehir olmayan şehirlerimizin yönetim yapıları sorunların çözümünü, hizmetlerin etkin yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Bu şehirlerimizle ilgili yeni belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Bu şehirlerimizdeki il özel idaresi yapılanması da gözden geçirilmeli. Vali ve kaymakamlarımızın görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"KAYYUM İSTİSNA HALE GELİYOR"

Yeni düzenleme ile belediyelerdeki kayyum ihtimalinin istisna hale geleceğini ifade eden Erdoğan, "Yeni bir yapı kurulmalıdır. Bu çerçevede tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalıdır. İmar düzenlemeleri sağlıklı şekilde yapılmalıdır. Ön hazırlığı hem teknik hem idari hem ihtiyaç anlamında iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilmelidir. Belediyelerdeki kayyum uygulamasını yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz. Belediyelerin orta ve uzun vadeli program düzenlenmeli. Aksi halde belediyeler kılını kıpırdatamaz hale gelecektir. Böyle gelmiş böyle gider neme lazımcılık bizim benimseyeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Sorun varsa, şikayet varsa siyaset kurumunun görevi buna çözüm bulmaktır. Bu hususların çözümü meseleye partiler üstü bakış açısını gerektiriyor. Bu çağrımızın hiçbir siyasi, adli gelişme ile ilgisi yoktur. Milletin derdi ile dertlenen, ülkenin sorunlarına çözüm iradesi gösteren partilere şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan\'dan belediye statülerinde değişiklik sinyali! Kayyum istisna hale gelecek

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan belediye statülerinde değişiklik sinyali! Kayyum istisna hale gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Tuna güler:
    Akepe belediyesi değilse mutlaka kayyum gelecektir. Akepe belediyesi ise tüm yolsuzluklar hırsızlıklar namussuzluklar sümen altı edilir 57 20 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    teröristlerle kim el ele kolkola şerefli bir AKP'li cevap yazısin 48 9 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    yav adaletmi kaldı hukukçu kaldı hepsini yerle yeksan ettiniz elbet bir gün iktidardan düştüğünüz an hesapları sorulacak size 36 7 Yanıtla
  • Emir Konez:
    çünkü istediğim geri alımları ve atamaları yaptım demekte agam 25 9 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Reisi cumhur Kürtleri arkasına aldımı Sıkıysa gıkınız çıksın hadi bakalım 7 24 Yanıtla
  • 199715:
    Allah Allah bu uygulamayı kim başlattı ki? Neyse. Gelecek dönemi garanti altına alma niyeti sezinledim... ?? 20 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp Türkiyesi kayyumcu kendi akkaşık 4 1 Yanıtla
  • Kenan demir:
    sen önce şu belediyelerde dönen rüşvetin önüne geçte 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    böyle iyiydi sonraki gelek olan hükümetlerin işini zorlaştırmayın 1 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    Kürt adam olamadı 0 0 Yanıtla
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