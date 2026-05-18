Erdoğan'dan Galatasaray'a şampiyonluk tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Galatasaray Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabulüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, üst üste 4'üncü defa Süper Lig Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray'ın futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileriyle İstanbul'da bir araya geldiklerini belirtti.

Erdoğan, "Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar, milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. Türk sporunun uluslararası arenadaki yüzlerinden biri olmaya devam eden Galatasaray'ın başarılarının devamını diliyorum. Galatasaray taraftarına ve tüm camiasına selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.