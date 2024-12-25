Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki son gelişmelerle ilgili de konuşan Erdoğan "Suriye halkının çilelerle bezeli mücadelesi 8 Aralık'ta Şam'ın özgürleşmesiyle zafere ulaştı. Bu başarının sahibi de önce Allah sonra da Suriyeli kardeşlerimizdir" ifadelerini kullandı.
Suriye halkının ülkelerini bir katliam şebekesinin elinden kurtardığını belirten Erdoğan "Hani diyor ya o güzel Kerkük türküsünde; "Gün gördüm, günler gördüm. Seni gördüm şad oldum." Biz de Halep'te, Şam'da, Hama'da, Humus'ta, Münbiç'te Özgür Suriye bayrağıyla, ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe şad oluyoruz" dedi.
Erdoğan'ın Suriye ile ilgili sözlerinin ardındansa salonda adeta alkış tufanı koptu. Ayağa kalkarak alkışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışına destek veren AK Partililerin görüntüleri kısa sürede büyük ses getirdi.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'dan grup toplantısında alkış tufanı koparan Suriye sözleri - Son Dakika
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