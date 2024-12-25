Erdoğan'dan grup toplantısında alkış tufanı koparan Suriye sözleri - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan grup toplantısında alkış tufanı koparan Suriye sözleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında sarf ettiği "Halep'te, Şam'da, Hama'da, Humus'ta, Münbiç'te Özgür Suriye bayrağıyla, ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe şad oluyoruz" sözleri salonda alkış tufanı kopardı.

25.12.2024 13:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki son gelişmelerle ilgili de konuşan Erdoğan "Suriye halkının çilelerle bezeli mücadelesi 8 Aralık'ta Şam'ın özgürleşmesiyle zafere ulaştı. Bu başarının sahibi de önce Allah sonra da Suriyeli kardeşlerimizdir" ifadelerini kullandı.

"ÜLKELERİNİ KATLİAM ŞEBEKESİNİN ELİNDEN KURTARDILAR"

Suriye halkının ülkelerini bir katliam şebekesinin elinden kurtardığını belirten Erdoğan "Hani diyor ya o güzel Kerkük türküsünde; "Gün gördüm, günler gördüm. Seni gördüm şad oldum." Biz de Halep'te, Şam'da, Hama'da, Humus'ta, Münbiç'te Özgür Suriye bayrağıyla, ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe şad oluyoruz" dedi.

SURİYE SÖZLERİ SALONU AYAĞA KALDIRDI

Erdoğan'ın Suriye ile ilgili sözlerinin ardındansa salonda adeta alkış tufanı koptu. Ayağa kalkarak alkışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışına destek veren AK Partililerin görüntüleri kısa sürede büyük ses getirdi.

Erdoğan\'dan grup toplantısında alkış tufanı koparan Suriye sözleri

Politika, Münbiç, Suriye, Gündem, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan grup toplantısında alkış tufanı koparan Suriye sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ali Akkaya:
    kendi ülkenizle ilgilenin artık sabah akşam suriye suriye 46 9 Yanıtla
  • Sinan K:
    bırakın suriyeyi yeter kendi vatandaşın ac gecinemiyor insanlar bunalıma giriyor ekonomik sıkıntıdan biraz kendi vatandasiniza bakın 33 5 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    reis ilk seçim de barajı geçemiycez bilgin olsun ?? 26 5 Yanıtla
  • Sinan Civan:
    asgari sorunu örtmek için başka konularla meşgul etmeye çalışıyor 22 5 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    ver gazı açın kapıları gaz bulduk gaz bulduk bide onları besleyicez 16 5 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Ülkemizi devletimizi koruyalım. Birsey iyiyse iyidir bu iş iyi. Gereksiz yorumlardan kacinalim. Hepimiz bu gemideyiz. Bayrağımızı koruyalım. 1 12 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Zafer diyor,duyanda Suriye'nin yarısını Türkiye topraklarına kattı zannedecek... 9 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Çokta milletin umurunda Suriye deki olanlar anca seni yanındaki yalakaların alkışlar yiyorsa çık çarşı pazarada al ağzının payını.. 6 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    gidip oradada seçime girebilirsiniz .. 4 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Yedırmezler aynı edebıyat surıye bızı batıracak 3 0 Yanıtla
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