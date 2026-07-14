Erdoğan’dan Katar’a taziye ziyareti - Son Dakika
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Erdoğan’dan Katar’a taziye ziyareti

Erdoğan’dan Katar’a taziye ziyareti
14.07.2026 17:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lusail Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'ye taziye dileklerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan’dan Katar’a taziye ziyareti - Son Dakika

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