Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefonda görüşerek, hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefonda görüşerek, hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Zana ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, Zana'nın hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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