Erdoğan'dan şehit polis ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

