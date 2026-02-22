Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu - Son Dakika
Son Dakika

Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu

Erdoğan\'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu
22.02.2026 07:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın umut hakkı ile özgürlüğüne kavuşacağına yönelik bilgiler oluşması sonrasında kurmaylarına talimat verdi. Erdoğan "Kişiye özel bir düzenleme olmaz. Buna çok dikkat edelim. Vatandaşlarımıza bunu çok iyi anlatmamız lazım" dedi.

Terörsüz Türkiye için Meclis raporunun ortaya çıkmasından sonra, silah bırakan terör örgütü üyelerinin hukuki durumları gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre yapılacak çalışma için Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına, "kişiye özel umut hakkı olmayacağının iyi anlatılması" talimatını verdi.

ERDOĞAN: KİŞİYE ÖZEL DÜZENLEME OLMAZ

Kamuoyunda, "Öcalan'ın umut hakkı ile özgürlüğüne kavuşacağına" yönelik bilgiler konusunda dikkatli olunmasını isteyen Erdoğan'ın, "Olmaz öyle şey, buna çok dikkat edelim. Vatandaşa çok iyi anlatmamız lazım. Kişiye özel bir düzenleme olmaz." dediği öğrenildi.

"UMUT HAKKI YANLIŞ ANLAŞILIYOR"

AK Parti kaynakları, örgütün feshi ve silahların bırakılmasından sonra atılacak hukuki adımlar konusunda Erdoğan'a yaptıkları sunumla ilgili olarak, "Bu çok hassas bir mesele. MİT'in belirleyeceği çıtayı göreceğiz. Cumhurbaşkanı'nın da talimatı 'bu işi ciddiyetle ele alın' yönünde. Umut hakkı da yanlış anlaşılıyor. Af değil, ceza indirimi değil, tahliye değil. Sahada umut hakkı denilince Öcalan'a af getirilecekmiş şeklinde algılanıyor. Böyle bir şey olmayacak." dedi.

Son Dakika Politika Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu - Son Dakika

SON DAKİKA: Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu - Son Dakika
