Terörsüz Türkiye için Meclis raporunun ortaya çıkmasından sonra, silah bırakan terör örgütü üyelerinin hukuki durumları gündeme geldi.
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre yapılacak çalışma için Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına, "kişiye özel umut hakkı olmayacağının iyi anlatılması" talimatını verdi.
Kamuoyunda, "Öcalan'ın umut hakkı ile özgürlüğüne kavuşacağına" yönelik bilgiler konusunda dikkatli olunmasını isteyen Erdoğan'ın, "Olmaz öyle şey, buna çok dikkat edelim. Vatandaşa çok iyi anlatmamız lazım. Kişiye özel bir düzenleme olmaz." dediği öğrenildi.
AK Parti kaynakları, örgütün feshi ve silahların bırakılmasından sonra atılacak hukuki adımlar konusunda Erdoğan'a yaptıkları sunumla ilgili olarak, "Bu çok hassas bir mesele. MİT'in belirleyeceği çıtayı göreceğiz. Cumhurbaşkanı'nın da talimatı 'bu işi ciddiyetle ele alın' yönünde. Umut hakkı da yanlış anlaşılıyor. Af değil, ceza indirimi değil, tahliye değil. Sahada umut hakkı denilince Öcalan'a af getirilecekmiş şeklinde algılanıyor. Böyle bir şey olmayacak." dedi.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.