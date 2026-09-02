Erdoğan'dan Yunanistan'a Sert Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a seslenerek Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ancak haklarının da çiğnenmesine izin vermeyeceğini, uluslararası anlaşmaların ihlalinin kimseye fayda sağlamayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin, kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır."
Kaynak: İHA
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