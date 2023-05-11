Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş kira artışlarıyla ilgili sert konuştu: Analarından doğduklarına pişman edeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş kira artışlarıyla ilgili sert konuştu: Analarından doğduklarına pişman edeceğiz

11.05.2023 22:12

Fahiş kira artışlarıyla ilgili yöneltilen bir soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların yargı yoluyla analarından doğduklarına pişman edeceğiz. Rastgele istediğim gibi kira koyarım, koyamazsın" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde vatandaşın en çok muzdarip olduğu fahiş kira artışlarıyla ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"DOĞDUKLARINA PİŞMAN EDECEĞİZ"

Erdoğan, "Öğrenciler için en önemli çıkış noktası yurtlarımız. Türkiye'de 850 bin öğrenci kapasiteli yurdumuz var. Bazı yurtlarımızı depremzedeler için kullandık. Bunların yargı yoluyla analarından doğduklarına pişman edeceğiz. Rastgele istediğim gibi kira koyarım, koyamazsın. Bunları belli bir standarda koyacağız, üzerlerine gideceğiz" dedi.

ANKETLER DE SORULDU

Seçim sonuçlarına ilişkin yayınlanan anketlere de değinen Erdoğan, "Gayet iyiyiz, iyi gidiyor. Katılımlar muhteşemdi. Diğerlerinin katılım rakamlarını öğrendikçe heyecanımız artıyor. Meydanlar konuşuyor. anketlere inanmam, meydanların dili neyse bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş kira artışlarıyla ilgili sert konuştu: Analarından doğduklarına pişman edeceğiz - Son Dakika


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