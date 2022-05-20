Erdoğan MKYK'da Cahit Özkan'a ne dedi? "Bizi yoruyorsun, şahsi ikbalini düşünüyorsun, saçma sapan programlara çıkıyorsun!"

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili sözleri parti içinde tartışma yaratan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın 'görevden affını istemesiyle' sonlanan krizin perde arkasını aktardı.

Özkan, "Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, o zaman teslim oldu" demiş; hemen ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.,

"Özkan için, kum saati tersine döndü. İstifası istendi. Özkan, direnişe geçti. Beyaz TV'ye çıkıp imaj düzeltmeye çalıştı. Olmadı. Ömer Çelik'le çekilmiş bir fotoğrafını 'Sıkı dostlar arasına kimse giremez' notuyla, Erdoğan ile olan fotoğrafını da bir şiirle birlikte Twitter'da paylaştı. Çabaları sonuç vermedi" diyen Saymaz, şöyle devam etti:

"BİZİ DİNLEMİYORSUN, SAÇMA SAPAN PROGRAMLARA ÇIKIYORSUN"

"Erdoğan, MYK üyelerinin huzurunda Özkan'ı fırçalayarak, şunları söyledi: 'Bizi yoruyorsun. Bizi dinlemiyorsun. Saçma sapan programlara çıkıyorsun. Şahsi ikbalini düşünüyorsun. Bu işi parti için değil, şahsi ikbalin için yapıyorsun!'

Bu sözler üzerine herkesi buz kesti. Erdoğan, Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz'a döndü. 'Ne yapalım?' diye sordu. Yılmaz, 'Krizimiz var. Bundan sonra Cahit Bey kürsüye çıktığında partinin mi, yoksa Cahit Bey'in görüşü mü sorarlar' dedi.

Erdoğan 'Yani?' diye sordu. Yılmaz, 'İstifasını istemek zorundayız' diye devam etti. Erdoğan, 'Kimi öneriyorsunuz?' diye ekledi. Yılmaz da Yılmaz Tunç'un adını verdi. MYK oybirliğiyle kabul etti."

"BİTMEMİŞ VE NETLEŞMEMİŞ İŞLERİ DUYURMAYIN"

"Erdoğan öğrenci affı için çalışmalara başlandığını açıklayan Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nu da 'Bitmemiş ve netleşmemiş işleri duyurmayın' diye fırçaladı.

Bu arada AK Partili kaynaklar Cahit Özkan ile ilgili rahatsızlığın öteden beri var olduğunu ifade etti."