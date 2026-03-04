Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bulunun Ömer Halisdemir Anıtı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Bilal Durdalı, Musa Heybet ve Salih Ayhan ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de yer aldı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında burada şehit olan Ömer Halisdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve askerlerin dualarıyla anıldı.