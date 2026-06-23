Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı

23.06.2026 17:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı; milli marşlar, 16 Türk devleti bayrakları ve top atışı eşliğinde gerçekleşen törenin ardından ikili görüşmeye geçildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Nawrocki, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nawrocki, merdivenlerde Türkiye ve Polonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Nawrocki, ikili görüşmeye geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı - Son Dakika

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