Selimiye Camii'ne 450 yıllık en kapsamlı restorasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Selimiye Camii'nin 450 yıllık tarihindeki en kapsamlı restorasyonu yaptık" dedi.

Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası ibadete açılışı ile toplu açılışı ve anahtar teslim töreninde konuştu.

Erdoğa konuşmasına Edirnelileri selamlayarak başladı. Erdoğan, "Sevgili Edirneliler, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Edirne'mizde bulunmaktan, Edirneli vatandaşlarımla hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açılış ve yatırımları vesile kılarak bizi bir kez daha buluşturan Allah'a hamd olsun. Edirne'nin her ilçesinde her mahallesinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum. Aşkınız, bu teveccühünüz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Siz bu kardeşinizi nasıl seviyorsanız bizim de gönlümüzde de Edirne'nin özel bir yeri var. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz denizler gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz ırmaklar gibidir. Meriç gibidir, Tuna gibidir Tunca gibidir. sıradağlar gibidir" dedi.

Erdoğan, "Bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde Edirne'ye, Osmanlı'nın kadim payitahtına, sultanlar şehrine birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye muhteşem bir eserdir. O dört zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk İslam toprakları olduğunun tapu senedidir. Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye muhteşem bir eserdir. O dört zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk İslam toprakları olduğunun tapu senedidir. Şu anda karşımda muhteşem bir katılım var. Emniyetten aldım, katılım ne kadar diye; 32 bin kişi şu anda karşımda. Sadece Türk İslam mimarisinin değil dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden olan Selimiye Camiini aslına uygun restore ederek hamd olsun bugün yeniden ibadete açtık. 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu. Dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik tek bir nokta dahi bırakmadık. Balkan savaşlarında Bulgar ateşinde gülle isabet eden bölüme ise özellikle dokunmadık. Mücadelelerin canlı şahidi olan o izi aynen muhafaza ettik. 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışması ile Selimiye'ye bir 100 sene daha kazandırdık" dedi.

Erdoğan şehrin bir diğer sembolü, 93 harbinde infilak ettirilerek yıkılan tarihi Edirne Sarayı olduğunu belirterek, "Edirne Sarayı ve bahçelerini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatım doğrultusunda Milli Saraylar çalışmalara başladı. Avrupa'nın en büyük ihya programında 2027 sonuna doğru Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız. Edirne yeni bir çehreye kavuşacak. Mehterden rahatsız olan şuursuzlara rağmen ecdat yadigarlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün Edirne'ye elimiz dolu dolu geldik. 1.3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirne'mize kazandırıyoruz. Toplam 1.5 milyar lira tutarında 16 projeyi sizlerin hizmetine veriyoruz. Sağlık yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarıyız. Bir dönemler insanımız tedavi için batıya giderken şimdi yurt dışından ülkemize geliyorlar. Yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için Edirne'de bölge idare mahkemesini kurduk. Mahkemenin hizmet vereceği iller Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale olacak" dedi. - EDİRNE