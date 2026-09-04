Erdoğan: Sivas Kongresi Milletin Bağımsızlık Kararlılığını Dünyaya İlan Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kongrenin milli güçlerin ortak bir ideal etrafında birleşmesini sağlayan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği bütün dünyaya ilan edilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Sivas Kongresi'nin Anadolu'nun farklı cephelerinde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeç olduğunu ifade etti.

Kongre ile milletin işgalci güçlere boyun eğmeyeceğinin ve mücadeleye hazır olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen ortaya konulan azim ve kararlılığın bugün de Türkiye Yüzyılı hedefinde en güçlü motivasyon kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Erdoğan, mesajının sonunda, "Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.