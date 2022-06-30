Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefiklik ruhu içinde NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefiklik ruhu içinde NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz"

30.06.2022 18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefiklik ruhu içinde NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin, NATO'nun dününde ve bugününde olduğu gibi geleceğinde de söz sahibi olacağı bir kez daha açıkça görülmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, " Türkiye'nin, NATO'nun dününde ve bugününde olduğu gibi geleceğinde de söz sahibi olacağı bir kez daha açıkça görülmüştür" dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de iki gün süren NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın düzenlediği basın toplantısı gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. NATO Zirvesi'ni üçüncü çalışma oturumuyla birlikte tamamladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun tarihindeki en önemli zirvelerden birinin böylece başarıyla neticelendirildiğini belirtti.

Zirvenin, müttefiklerin mevcut meydan okumalar karşısında birlik ve dayanışma anlayışının teyit edilmesine vesile olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle Kral 6. Felipe ve Hükümet Başkanı Sayın Sanchez başta olmak üzere, tüm İspanyol makamlarına sergiledikleri misafirperverlik ve başarılı organizasyon için şükranlarımı sunuyorum. Zirve'nin başarısı için gösterdikleri gayret nedeniyle Genel Sekreter Sayın Stoltenberg'e ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"MÜTTEFİKLİK RUHU İÇİNDE NATO'YA GEREKLİ KATKILARI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Zirve çerçevesinde devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmelerde mevkidaşlarımla ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık; ittifak gündemi çerçevesinde fikir teatisi gerçekleştirdik. Ayrıca ikili gündemimizdeki konuları farklı yönleriyle değerlendirdik. Zirve ile Türkiye'nin 70 yıldır NATO üyesi olan, ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip, harekat ve misyonlara en fazla katkı veren beşinci ülkesi olarak NATO'nun dününde ve bugününde olduğu gibi geleceğinde de söz sahibi olacağı bir kez daha açıkça görülmüştür. Biz kendi bağımsız dış politikamızı izlerken müttefiklik ruhu içinde NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için fuar alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için fuar alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ikinci günü için fuar alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ikinci günü için fuar alanında
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müttefiklik ruhu içinde NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 19:21:26. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefiklik ruhu içinde NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement