Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefiklik ruhu içinde NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, " Türkiye'nin, NATO'nun dününde ve bugününde olduğu gibi geleceğinde de söz sahibi olacağı bir kez daha açıkça görülmüştür" dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de iki gün süren NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın düzenlediği basın toplantısı gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. NATO Zirvesi'ni üçüncü çalışma oturumuyla birlikte tamamladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun tarihindeki en önemli zirvelerden birinin böylece başarıyla neticelendirildiğini belirtti.

Zirvenin, müttefiklerin mevcut meydan okumalar karşısında birlik ve dayanışma anlayışının teyit edilmesine vesile olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle Kral 6. Felipe ve Hükümet Başkanı Sayın Sanchez başta olmak üzere, tüm İspanyol makamlarına sergiledikleri misafirperverlik ve başarılı organizasyon için şükranlarımı sunuyorum. Zirve'nin başarısı için gösterdikleri gayret nedeniyle Genel Sekreter Sayın Stoltenberg'e ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"MÜTTEFİKLİK RUHU İÇİNDE NATO'YA GEREKLİ KATKILARI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Zirve çerçevesinde devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmelerde mevkidaşlarımla ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık; ittifak gündemi çerçevesinde fikir teatisi gerçekleştirdik. Ayrıca ikili gündemimizdeki konuları farklı yönleriyle değerlendirdik. Zirve ile Türkiye'nin 70 yıldır NATO üyesi olan, ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip, harekat ve misyonlara en fazla katkı veren beşinci ülkesi olarak NATO'nun dününde ve bugününde olduğu gibi geleceğinde de söz sahibi olacağı bir kez daha açıkça görülmüştür. Biz kendi bağımsız dış politikamızı izlerken müttefiklik ruhu içinde NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz" dedi.

(İHA)