Erdoğan-Boakai görüşmesi: İkili ilişkiler ve bölgesel konular masada - Son Dakika
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Erdoğan-Boakai görüşmesi: İkili ilişkiler ve bölgesel konular masada

Erdoğan-Boakai görüşmesi: İkili ilişkiler ve bölgesel konular masada
10.07.2026 18:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmede ticaret, savunma, güvenlik ve eğitim alanlarında iş birliğinin artırılması vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Liberya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyel doğrultusunda artırılması için atılacak adımların önemine dikkat çekerek, bu yöndeki çalışmaların sürdürülmesinin faydalı olacağını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Liberya arasındaki savunma sanayii, güvenlik, eğitim ve ulaştırma alanlarındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için de çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai'ı tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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