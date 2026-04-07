Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi

07.04.2026 20:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez arasındaki telefon görüşmesinde, bölgesel krizler öne çıktı. Görüşmede özellikle İran’a yönelik olası askeri adımlara dikkat çeken Erdoğan, Tahran’ın topyekun yıkıma uğratılmasını hedefleyen yaklaşımları doğru bulmadıklarını vurgulayarak, tüm taraflara diplomasi ve barış çağrısı yaptı. Erdoğan, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE DAYANIŞMA VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlenerek devam ettiğini belirtti. Erdoğan, iki ülke arasındaki dayanışmanın halklar tarafından da olumlu karşılandığını ifade ederek, ilişkilerin daha ileri taşınması hedefini vurguladı.

İRAN VE BÖLGESEL GERİLİM MESAJI

Görüşmede Orta Doğu’daki gelişmelere de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın hedef alınarak topyekun bir yıkıma sürüklenmesinin doğru olmadığını belirtirken, İran’ın bölgedeki bazı tutumlarını da eleştirdi. Erdoğan, bölgede kalıcı barış için tüm tarafların sağduyulu hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini belirtti.

“İSRAİL’İN HUKUK TANIMAZLIĞI DURDURULMALI”

Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki eylemlerine de dikkat çekti. Bu durumun önüne geçilmemesi halinde bölgenin barışa ulaşmasının zorlaşacağını belirten Erdoğan, uluslararası toplumun daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının önemine işaret etti. Uluslararası toplumun barış odaklı girişimlere daha güçlü destek vermesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, diplomasi vurgusu yaptı.

Kaynak: DHA

