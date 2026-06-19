Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti - Son Dakika
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Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti

Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong\'u kabul etti
19.06.2026 17:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattının açılışına katıldı. Buradaki programının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçen Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti - Son Dakika

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