Erdoğan Yıldırım, Kazakistan Eskişehir Fahri Konsolosu olarak atandı

Politika

KAZAKİSTAN, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla iş insanı Erdoğan Yıldırım'ı, Eskişehir Fahri Konsolosu olarak görevlendirdi. Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Ankara'da Erdoğan Yıldırım ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve ekonomik iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Sayın Büyükelçimiz Yerkebulan Sapiyev'i Ankara'daki ofisimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostane ilişkileri daha da ileri taşımak adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Ayrıca, bu önemli görevlendirme sürecinde destekleri ve katkıları için Kazakistan Cumhurbaşkanı sayın Kasım Cömert Tokayev ve sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev ise Erdoğan Yıldırım'ı tebrik ederek, "Kazakistan'ın Eskişehir'deki fahri konsolosluk misyonunu iki ülke arasındaki bağları güçlendirmede önemli bir rol oynayacak. Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü dostluk ve iş birliği, yeni atamalar ve ortak projelerle daha da ileriye taşınacaktır. Sayın Erdoğan Yıldırım'ın, Eskişehir Fahri Konsolosu olarak başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Bu yeni görevlendirme ile Eskişehir'in, Kazakistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerde önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor.