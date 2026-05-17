Erhürman, Kazakistan Zirvesi\'ni Değerlendirdi

17.05.2026 21:22
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne ilişkin, "Kazakistan'dan ilk kez davet alınması, orada gözlemci üye statüsüyle temsil edilmek ve düşüncelerimizi paylaşma fırsatı elde edilmesi açısından önemli" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Mayıs'ta Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Erhürman, "Kazakistan'dan ilk kez davet alınması, orada gözlemci üye statüsüyle temsil edilmek ve düşüncelerimizi paylaşma fırsatı elde edilmesi açısından önemli" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yalnızca Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde değil, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve farklı ülke yetkilileriyle temaslarının devam ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı'nın Kıbrıs sorununda bir çözüm iradesi doğrultusunda hareket edeceğini ifade eden Erhürman, güven artırıcı önlemler, insan hakları ihlallerinin giderilmesi, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşturulması ve Türkiye ile doğru zeminde ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Diplomasi ve diyalog yoluyla çözüm aramaya devam edeceğiz"

Erhürman, sorunların kavga yoluyla değil, diplomasi ve diyalog yöntemiyle çözülmesi gerektiğini belirterek, "Ciddiyetten, sabırdan, soğukkanlılıktan, kararlılıktan asla vazgeçmeyecek, kavga ederek sorunları büyütmek ve çözümsüz bırakmak yerine sorunlara diplomasi ve diyalog yoluyla çözüm aramaya devam edeceğiz" dedi.

Görev süresinin ilk 7 ayında her başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Erhürman, kamuoyunun doğru zamanda bilgilendirilmeye devam edileceğini de kaydetti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

