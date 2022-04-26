Erkan Kandemir: "Mahalle teşkilatlarımız davamızın bel kemiğidir" - Son Dakika
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Erkan Kandemir: "Mahalle teşkilatlarımız davamızın bel kemiğidir"

26.04.2022 09:28
Erkan Kandemir: "Mahalle teşkilatlarımız davamızın bel kemiğidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi mahalle yönetimi ve sandık başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi mahalle yönetimi ve sandık başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Malazgirt Mahallesinde sandık başkanları ve mahalle yönetimiyle iftarda buluştu. Malazgirt mahallesi AK Parti Mahalle Başkanı Celal Taştan'ın evinde gerçekleştirilen programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve mahalle teşkilatı katıldı.

Toplantı açılışında konuşan Erkan Kandemir, mahalle teşkilatlarının önemine dikkat çekerek, "Öncelikle bizleri bu bereketli iftar sofrasında bir araya getiren Merkez İlçe Teşkilatına ve Başkanımız Mustafa Alkayış'a çok teşekkür ediyorum. Mahalle teşkilatlarımız Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan için çok büyük bir önem taşıyor. Mahalle teşkilatlarımız davamızın bel kemiğidir. Bundan sonra daha disiplinli ve uyum içinde çalışarak 2023 seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.

Daha sonra söz alan Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise konuşmasında, "Malazgirt Mahallemiz 9 kişilik yönetim kurulu ve 13 kişilik sandık başkanından oluşuyor. Merkez ilçe başkanlığı olarak Adıyaman Merkez ilçede 33 mahalle başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri ile 136 tane köy başkanımızla teşkilatlanmamızı tamamlamış bulunmaktayız. 669 sandık yönetim kurulu başkanımız bulunmaktadır. Biz teşkilatlı çalışan bir siyasi partiyiz. Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedeflere doğru sürekli bir gayret içerisindeyiz. Bütün teşkilatlarımızla uyum içerisinde beraber çalışıyoruz. Yaptığımız bütün çalışmalar partimizin iç çalışma yönetmeliğine uygun bir şekilde icra edilmektedir. Bütün teşkilat kademelerimizi harekete geçirerek, sürekli sahada olarak, milletimizle iletişim içerisinde düzenli yapılan çalışmalarımız var. Bu noktada İl Başkanımız, Adıyaman Belediye Başkanımız, İl Genel Meclis üyelerimiz, Belediye Meclis üyelerimiz, Mahalle başkanlarımız, Milletvekillerimiz, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanımız, Mahalle başkanlarımızın koordinesinde Adıyaman' ımızın bütün yerleşim birimlerini ve bütün köylerine ulaşmak için yoğun bir gayret içerisindeler. Mahalle başkanlarımız, bizim milletimize açılan pencerelerimizdir. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak çıtayı çok yükseklerde tutuyoruz. Bütün çalışmalarımızı teşkilatlı olarak yapıyoruz. AK Partimiz dışında hiçbir siyasi parti bu şekilde ve bu düzende bir çalışma modelini gerçekleştiremez. Sandık bazlı teşkilat çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Erkan Kandemir: Mahalle teşkilatlarımız davamızın bel kemiğidir
Erkan Kandemir: Mahalle teşkilatlarımız davamızın bel kemiğidir
Erkan Kandemir: Mahalle teşkilatlarımız davamızın bel kemiğidir

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Erkan Kandemir, Malazgirt, AK Parti, Sandık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erkan Kandemir: 'Mahalle teşkilatlarımız davamızın bel kemiğidir' - Son Dakika


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