Ermenilerin mezalim yaptığı fırın tarihe ışık tutuyor - Son Dakika
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Politika

Ermenilerin mezalim yaptığı fırın tarihe ışık tutuyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Ermeniler tarafından yapılan mezalim fırını, ziyaretçilere açılarak yaşanan zulüm ve eziyeti anlatıyor. Mezalim fırını, Milli Mücadele kahramanlarının aileleri tarafından ziyaret ediliyor.

24.04.2024 19:19  Güncelleme: 19:31
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Ermenilerin mezalim yaptığı fırın tarihe ışık tutuyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde o dönemde Ermeniler tarafından eziyet gören vatandaşların torunları mezalim fırınını ziyaret ederek, yaşanan zulüm ve eziyeti anlattı.

Kozan'da tarihi çarşıda, geçtiğimiz yıllarda Tarihçi Yusuf Halaçoğlu tarafından yazısı hazırlanan, Kozan Belediyesi tarafından sembol fırın olarak ziyaretçilere açılan 'mezalim fırını' Milli Mücadele kahramanlarının aileleri tarafından ziyaret ediliyor.

Sarıkamış şehidi olan Kerimce Mehmet'in torunu 83 yaşındaki Muzaffer Eroğlu babasının küçük yaşlarda Ermeni zulmüne tanık olduğunu ifade ederek, "Çocukken yabancıları görmek için askerleri görmek için çıktıkları bir tepede harnup dibinde yatan bir adamın Ermeni ve Fransız askerler tarafından ağaca asılıp altına ateş yakıp yaktıklarını babam anlatırdı. Kozanlıları fırınlarda yakmışlar. Gece gündüz tuttukları Türkleri bu fırınlarda yaktıklarını o dönem yaşayanlar hep aktarır ve bizler çocukken babalarımızdan bu zulüm ve eziyetleri dinledik. Fransız ve Ermeni askerler bölgede çok sayıda zülüm ve eziyet gerçekleştirmiştir" dedi.

Milli Mücadele kahramanlarından Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal Sehlikoğlu ise, "Onların iddia ettiği soykırım kesinlikle yok. Bunun için tarihi geçmişe baktığımız zaman biz millet olarak Çanakkale'de mücadele ederken Fransızlar bu bölgelerde yaşayan fanatik Ermenileri ayaklandırarak bir devlet kurma çabasına girmişler. Burada fırında yakılma olayları çok yaygın. Kaçkaç devri olarak bölgede bilinen ve Kurutuluş Savaşı'nın ilk meşalesinin yakıldığı bölgedir. Türk milleti hiçbir zaman soykırım yapmamıştır. Osmanlı Döneminde, Cumhuriyet Döneminde de zülüm ve eziyet yapmamıştır. Buradan giden Ermenilerin zarar görmemesi için Adana'ya kadar götürüldüğü bilinir. Buradan kaçan Ermeniler de aslında bunu burada Türklerle karşı kardeşçe yaşadığını, fanatik Ermenileri ayaklandırması ile Türklere zulüm ve mezalim yapıldığını aktarmaktadırlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, Kozan, Politika, Güncel, Son Dakika

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